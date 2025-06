Raphinha critica Mundial: “Abrir mão de férias por obrigação é muito complicado”

Apesar do sucesso enorme no Brasil, o atacante Raphinha fez uma análise contundente sobre o Mundial de Clubes da Fifa. Em um evento realizado em São Paulo nesta sexta-feira (27), onde falou até de Neymar, ele resolveu abordar o torneio que caiu na boca do povo. O jogador começou elogiando o mérito das equipes brasileiras na competição. Contudo, depois direcionou fortes críticas ao calendário imposto pela Fifa.

Inicialmente, o jogador do Barcelona exaltou a qualidade dos clubes do Brasil. Ele afirmou que o sucesso deles na competição é fruto de um bom trabalho. Raphinha disse: