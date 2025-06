Palmeiras faz último treino antes de duelo contra o Botafogo e terá mudanças

Abel realizou última atividade antes de embate decisivo no Mundial e Verdão pode ter mudanças na defesa e no ataque

O Palmeiras realizou nesta sexta-feira (27/6), em Greensboro, seu último treino antes do duelo contra o Botafogo. As equipes se enfrentam no sábado (28), às 13h (de Brasília), na Filadélfia, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. E o técnico Abel Ferreira deve fazer mudanças no time titular.