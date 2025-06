Palmeiras busca Ramón Sosa para preencher lacuna no setor ofensivo

O Palmeiras volta à carga e sonha com a contratação de Ramón Sosa, do Nottingham Forest. Os valores da transferência giram pela casa dos 11 milhões de euros, cerca de R$ 71 milhões. O paraguaio já estava no radar do clube desde o começo do ano e o Verdão espera contar com o jogador para preencher uma lacuna importante no sistema ofensivo.