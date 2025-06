Oscar e Marcos Antônio são liberados e voltam aos treinamentos no São Paulo

Dupla realizou avaliações e, depois da liberação dos médicos, pode reforçar o Tricolor no retorno do Brasileirão

Hernán Crespo mal chegou e já tem boas notícias no São Paulo. No segundo dia de trabalhos após as férias, o treinador já pôde contar com a presença de Oscar e Marcos Antônio, que foram liberados pelo Departamento Médico após se recuperarem de lesões.

A dupla passou por baterias de avaliações físicas junto com o elenco e participou de todo o trabalho no gramado. Crespo realizou seu primeiro treino tático após o retorno ao Tricolor, dividindo o elenco em duas partes. Enquanto uma parte realizava atividades com o treinador, a outra passava por um circuito físico.