Novo titular, Marlon expõe desejo em ficar no Grêmio: ‘Escrever minha história’

“Eu busco viver o momento. Estou aproveitando cada partida. Eu sou um cara privilegiado, estreei em um Gre-Nal, já pude vivenciar alguns momentos aqui no Grêmio, de cobrança e de momentos bons também. Então, estou muito feliz. Tenho até dezembro aqui, mas, claro, vim com esse intuito, de permanecer por muito tempo e de escrever minha história aqui”, disse em entrevista ao portal ‘ge’.

O lateral-esquerdo Marlon teve a possibilidade em realizar o sonho de defender o seu clube do coração ao se transferir para o Grêmio . O jogador vivia uma sequência de performances ruins e perdeu espaço no Cruzeiro. Assim, foi emprestado, em princípio, até o fim da temporada. Porém, se depender do camisa 23, a vontade é permanecer na equipe gaúcha.

Marlon defende o Grêmio desde abril e a partir disso assumiu a titularidade em jogos no Campeonato Brasileiro. Ele não poderia entrar em campo pela Sul-Americana. Isso porque já disputou esta edição do torneio pelo Cruzeiro. Deste modo, intercalava a posição com Lucas Esteves.

Expectativa com a Sul-Americana

Com o avanço do Grêmio para fase de play-offs do torneio continental, o camisa 23 foi inscrito e a tendência é de passe a ser o dono da posição, de forma absoluta. Neste cenário, Marlon abordou como projeta a sua participação na Sul-Americana, em que já tem certa experiência com a Raposa.

“É um torneio que a gente vê muito bem, né? E agora estou apto para jogar. No ano passado, chegamos (Cruzeiro) na final e quase beliscamos um título ali. Perdemos para a equipe do Racing, que é qualificadíssima. Agora, esse ano aqui no Grêmio vejo uma oportunidade muito boa, um lastro maior para poder se preparar para os jogos”, afirmou.