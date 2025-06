Musiala se recupera e reforça o Bayern contra o Flamengo

O Bayern de Munique ganhou um reforço de peso para encarar o Flamengo, nas quartas de final do Mundial de Clubes, no próximo domingo (29). Jamal Musiala está recuperado de lesão muscular e já fica à disposição do treinador Vincent Kompany.

O meia se lesionou no começo de abril, na vitória contra o Augsburg. Depois disso, perdeu os demais compromissos pelos Bávaros, como os confrontos das quartas de final da Champions League, e a fase final da Liga das Nações da Uefa.