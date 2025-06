Mundial de Clubes: veja o caminho dos times até o título

O Mundial de Clubes chegou no mata-mata. Após a disputa da fase de grupos, 16 equipes sobreviveram e, agora, vão em busca do maior título do futebol. Contudo, ninguém terá vida fácil até chegar na decisão. Dos sobreviventes, quatro são brasileiros, afinal, Botafogo , Flamengo , Fluminense e Palmeiras avançaram de fase.

No ano passado, Palmeiras e Botafogo se enfrentaram nas oitavas de final da Libertadores. Na época, o Alviverde foi o melhor da fase de grupos e chegava embalado pela conquista do título brasileiro no ano anterior, quando venceu o Alvinegro por 4 a 3, no Brasileirão. Mas dessa vez a sorte virou para o lado do Glorioso, que embalou rumo ao título inédito.

Carrasco de italianos, o Fluminense enfrenta a Inter de Milão nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Contudo, os tricolores não terão vida fácil no caminho até a decisão. O duelo, aliás, não é inédito na história. Em 1961, as equipes se enfrentaram em amistoso e empataram por 1 a 1. Na época, Waldo fez o gol dos tricolores. Ele, inclusive, é o maior artilheiro da história tricolor.

O Benfica chega nas oitavas de final embalado por uma vitória histórica sobre o Bayern de Munique por 1 a 0. O resultado, aliás, garantiu a liderança do Grupo C. Já o Chelsea, por sua vez, ainda não mostrou muito do time campeão da Liga Conferência deste ano e ficou em segundo no Grupo D, atrás do Flamengo — em que foi derrotado por 3 a 1. O duelo acontece neste sábado (29), às 17h, em Charlotte.

Após 12 anos, Benfica e Chelsea voltam a se enfrentar em uma competição oficial. Na temporada 2012/13, os times decidiram o título da Liga Europa — e os ingleses venceram por 2 a 1. Aliás, a equipe inglesa nunca perdeu no histórico do confronto. Afinal, são três jogos e três vitórias — as outras duas foram pela Liga dos Campeões de 2011/12 por 1 a 0 e 2 a 1.

Na fase de grupos, o Fluminense venceu o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, e empatou com Borussia Dortmund, da Alemanha, e Mamelodi Sundowns, da África do Sul. Dessa forma, ficou em segundo lugar, atrás dos alemães no Grupo F. Já a Inter de Milão, por sua vez, ficou em primeiro no Grupo E com duas vitórias e um empate. O jogo será segunda-feira (30), às 16h, em Charlotte.

Manchester City x Al-Hilal

Campeão europeu e intercontinental em 2023, o Manchester City tenta dar a volta por cima após uma temporada bem abaixo das expectativas. Afinal, o time inglês ficou longe da disputa do título do Campeonato Inglês, além de cair nos playoffs da Liga dos Campeões. Porém, o Mundial voltou a dar ânimo para Guardiola e cia. O duelo será na segunda-feira (30), às 22h, em Orlando.

Do outro lado, no entanto, os Citizens vão enfrentar o também rico Al-Hilal. O novo “queridinho” da família real saudita gastou uma fortuna nos últimos anos e conta com nomes conhecidos do futebol europeu, principalmente na defesa. Não a toa são donos da melhor defesa do Mundial, ao lado do PSG, com apenas um gol sofrido. O City, por sua vez, tem o melhor ataque, com 13 gols marcados.