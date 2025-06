Marlon Freitas prega alegria e união ao elenco do Botafogo: ‘Não é de graça fazer história’

Volante afirma que Alvinegro deve se manter fiel aos seus princípios mesmo diante das dificuldades para derrotar o Palmeiras e avançar / Crédito: Jogada 10

O Botafogo realizou o último treinamento antes do duelo decisivo com o Palmeiras, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Assim, Marlon Freitas falou com a imprensa e projetou mais um confronto histórico com a equipe paulista, algo que tem sido constante nos últimos anos. “Não foi de graça. Não é de graça fazer história. Foi com muito sacrifício. E é assim: só com muito sacrifício, muita luta, resiliência durante a maratona, o caminho. Manter-se fiel aos seus princípios, ao que o clube planeja durante toda a temporada e aos objetivos. É isso que estamos fazendo. Precisamos ir atrás da história, continuar trabalhando como família. Sempre falo isso de não deixar ninguém para trás – e aqui no Botafogo ninguém fica para trás”, disse.

Juntos somos mais fortes, ficamos mais próximos dos objetivos. É continuar. Sabemos das dificuldades, mas nunca foi fácil. Temos de sentir orgulho de vestir essa camisa e representar o clube neste Mundial. É o que estamos fazendo com muita alegria. Não podemos perder essa alegria e o prazer de desfrutar dessa competição, que é algo histórico para o clube", completou Marlon Freitas. Escrita recente sobre o Alviverde Atual campeão brasileiro e da Libertadores, o Alvinegro sonha em voos ainda mais altos. Apesar do revés para o atlético de Madrid por 1 a 0, o time garantiu a vaga nas oitavas e agora quer avançar na partida deste sábado (28), às 13h (de Brasília), na Filadélfia. A última derrota do Alvinegro para o Palmeiras aconteceu no dia 1º de novembro de 2023, naquela virada de 4 a 3 no Estádio Nilton Santos, que colocou o time paulista no caminho do título brasileiro. Desde então, são cinco jogos de invencibilidade diante do Alviverde, com três vitórias e dois empates, com destaque para a Libertadores do ano passado.