Lyon está na tabela da Ligue 1 e recebe aval da Uefa para jogar a Liga Europa

Vivendo um dos momentos mais difíceis de sua história, o Lyon enfim recebeu uma boa notícia. Três dias após ter sido rebaixado administrativamente para a segunda divisão do Campeonato Francês, o clube anunciou nesta sexta-feira (27) que obteve a licença da Uefa para disputar a próxima edição da Liga Europa.

Mas a situação ainda depende de um detalhe importante.

O Lyon explicou em comunicado oficial que o acordo com a Uefa só valerá se o clube reverter o rebaixamento.

“Após a validação do seu processo de viabilidade financeira, o Olympique Lyonnais assinou um acordo com o órgão de controle financeiro de clubes da Uefa. O clube poderá participar da Uefa Europa League na próxima temporada, desde que obtenha um resultado favorável no recurso contra a decisão da DNCG”, informou o clube.

De acordo com o jornal ‘L’Équipe’, o acordo prevê uma multa de 50 milhões de euros (R$ 323,5 milhões) caso o rebaixamento se confirme. Além da multa, o clube também sofreria restrições nas atividades e perderia a vaga na Liga Europa.