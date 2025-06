Luiz Gustavo tem retorno com restrições e segue sob cuidados no São Paulo

Volante sofreu um tromboembolismo pulmonar e não tem prazo para voltar a jogar. Mesmo assim, vem treinando com restante do elenco / Crédito: Jogada 10

O São Paulo voltou a ter um rosto conhecido no seu dia a dia no CT da Barra Funda. Afinal, o volante Luiz Gustavo voltou a fazer atividades de fortalecimento muscular e também no gramado e vem participando dos treinos com o restante dos companheiros. No entanto, seu retorno oficial aos gramados ainda vai demorar para acontecer.

O jogador foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar no dia 5 de abril e desde então vem passando por um processo cauteloso para voltar a atuar. Ele segue com acompanhamento frequente de um médico especialista. Luiz Gustavo vinha tomando uma medicação para o tratamento de anticoagulação. O objetivo era tentar dissolver o trombo. Aliás, por causa do remédio, ele não fazia atividades físicas com risco de causar algum sangramento. Agora, sem o tratamento, ele foi liberado para voltar a treinar. Nestas etapa atual, o meio-campista seguirá apenas em atividades sem risco de contato. Ele passa por consultas periódicas para ser monitorado e só poderá avançar a um próximo passo de treinamentos com a liberação deste profissional. Luiz Gustavo está afastado de qualquer atividade física há dois meses. Ele vive a expectativa de retomar a carreira no segundo semestre e virar um reforço caseiro do São Paulo para o restante da temporada. Ele tem contrato com o Tricolor até o final de 2025 e quer cumprir até o final estando apto.