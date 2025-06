Lucas Paquetá deseja retornar ao Flamengo, diz jornal inglês

Lucas Paquetá, do West Ham, deseja voltar a vestir a camisa do Flamengo, clube onde começou a carreira. De acordo com o jornal inglês The Sun, o meio-campista acredita que um retorno ao time rubro-negro agora pode ser o momento de um novo começo da sua trajetória no futebol. Ele tem contrato com o clube inglês até 2027, com possibilidade de renovação por mais um ano.

Ainda conforme o jornal, o Flamengo demonstra interesse na volta de Lucas Paquetá, embora não esteja claro se o clube conseguirá arcar com os custos. O meia, aliás, teve seu nome vinculado ao Manchester City em 2023.