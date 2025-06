Karoline Lima revela planos de ter filhos com Léo Pereira, do Flamengo

Influencer e zagueiro do Rubro-Negro estão juntos desde fevereiro do ano passado; Ambos tem filhos de outras relações

Karoline Lima e Léo Pereira, zagueiro do Flamengo , pretendem aumentar a família. Em entrevista ao “Lets Gossip”, durante uma partida do Rubro-Negro no Mundial de Clubes, a influencer confirmou que o casal pensa em ter filhos.

“Meu ritual maior é trazer minha bolsa nos jogos, que é o que eu faço. Antes do jogo não, antes do jogo eu fico de boa. Só pro jogo que eu sempre tenho que trazer a minha bolsinha”, revelou.

Além disso, a influencer contou que não tem ‘ritual’ para dar sorte, mas comentou sobre a sua bolsa de coração vermelha, que considera como amuleto da sorte e leva em todas as partidas do Flamengo.

Karoline e Léo Pereira

O casal está junto oficialmente desde fevereiro de 2024. Apesar de estarem juntos há mais de um ano, eles ainda não tem filhos, mas existem crianças na família, uma vez que eles vieram de outras relações.

Dessa forma, Karoline tem uma menina, Cecília, de quase dois anos, da sua relação com o também zagueiro Éder Militão, do Real Madrid. Por outro lado o Léo Pereira tem um casal do seu relacionamento com a influencer Tainá Castro, Matteo e Helena.