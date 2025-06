Jornal inglês dá dica para o Fluminense vencer a Inter de Milão no Mundial

Veículo citou que o principal desafio para o Tricolor será anular jovens peças que foram diferenciais para a equipe italiana / Crédito: Jogada 10

O Fluminense recebeu uma tentativa de ajuda do jornal inglês “The Athletic” para superar a Inter de Milão no Mundial de Clubes. As duas equipes irão se enfrentar nas oitavas de final da competição na próxima segunda-feira (30). Assim, o veículo britânico listou algumas das tarefas que o Tricolor das Laranjeiras terá na missão de avançar de fase. O “The Athletic” frisou que o Fluminense precisará encontrar uma forma de anular dois jovens atletas. Francesco Esposito e Peter Sucic fizeram a diferença no triunfo da Inter de Milão sobre o River Plate. Especialmente pelas ausências que o novo técnico Chivu teve neste confronto.

Deste modo, o veículo fez questão de ressaltar a combinação entre o meio-campista Peter Sucic, de 21 anos, e Francesco Esposito, de 19 anos. Isso porque o croata foi o autor da assistência para o atacante italiano, que abriu o placar do triunfo dos Nerazzurri (os azuis e pretos na tradução). "Petar Sucic certamente aprenderá uma coisa ou duas com os experientes meio-campistas da Inter. Depois de se juntar ao vice-campeão da Liga dos Campeões da Uefa desta temporada vindo do Dínamo Zagreb, há três semanas, o jogador de 21 anos saiu do banco para dar assistência para Francesco Pio Esposito, de 19 anos, marcar o primeiro gol do time da Série A na vitória por 2 a 0 contra o River Plate, da Argentina, na final da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, na quarta-feira", detalhou o jornal inglês. "A brilhante atuação de Esposito e a impressionante participação de Sucic mostraram que eles entendem como a Inter opera com a posse de bola. Eles continuarão observando e aprendendo, assim como Asllani, que anteriormente era reserva de Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu. Considerando as lesões da Inter durante este torneio, essas fortes atuações da geração mais jovem são promissoras. Mais importante, é um passo em direção ao rejuvenescimento do time para a próxima temporada", finalizou o "The Athletic".