Jonathan Cafú entra na justiça contra o Coritinthians

Atacante processou o Timão pela atraso do pagamento de R$ 2 milhões referentes ao FGTS do período em que defendeu o clube

Em meio a uma sequência de problemas com atrasos de pagamentos, o Corinthians viu mais um caso eclodir. O atacante Jonathan Cafú, atualmente no Botafogo-SP, entrou na Justiça contra o clube por conta do atraso de pagamentos de quando defendia o Timão.

O jogador cobra R$ 2,5 milhões referentes às parcelas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que não foram pagas enquanto ele esteve vinculado ao Corinthians, entre 2020 e 2023. Neste período, o jogador atuou em apenas três partidas.