Jair é poupado em parte do treino do Botafogo, mas não preocupa para as oitavas

O Botafogo teve uma ausência importante na primeira parte do último treino antes das oitavas de final do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Trata-se do zagueiro Jair, que está com sobrecarga muscular e fez trabalhos com a equipe física e de fisioterapia do clube nesta sexta-feira (27). A informação é do portal “ge”.

Por outro lado, o defensor, a princípio, não preocupa para o duelo decisivo com o Palmeiras, que acontece neste sábado (28), às 13h (de Brasília), na Filadélfia.