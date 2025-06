Igor Jesus projeta Palmeiras x Botafogo pelo Mundial: ‘Não sinto essa rivalidade’

Botafogo e Palmeiras fizeram grandes duelos nos últimos anos, com o Glorioso campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2024. Na véspera do jogo pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, o centroavante Igor Jesus negou rivalidade entre os clubes e pediu concentração do time para o duelo decisivo.

“Particularmente, não sinto essa rivalidade. Não sei se vocês, de fora, enxergam isso como rivalidade. Acho que é um jogo como outro. É importante por se tratar de Mundial de Clubes e estamos preparados para esse desafio”, afirmou Igor Jesus, em entrevista coletiva.