Ídolo do Vasco, Geovani é internado após parada cardiorrespiratória

Na unidade, recebeu atendimento na emergência e depois de ser entubado, ficou em estado estável. Depois, houve a transferência do ex-jogador para um hospital particular em Vitória. Nesta sexta (27), o ídolo vascaíno sofreu duas paradas cardíacas. Na primeira, demorou 13 minutos até ocorrer a reanimação. Na segunda, foram necessários oito minutos.

O ex-jogador Geovani Silva, ídolo do Vasco e da Desportiva Ferroviária, sofreu uma parada cardiorrespiratória na última quinta-feira. Geovani passou mal em sua casa e teve que ser levado às pressas para o Hospital Praia da Costa, em Vila Velha, no Espírito Santo.

Essa é a segunda vez que o “Pequeno Príncipe”, apelido que recebeu ao longo de sua carreira no Vasco, sofre com problemas no coração. Em 2022, Geovani ficou 20 dias no hospital após inchaços pelo corpo. O ex-jogador também sofreu com um câncer na coluna vertebral em 2014 e, em 2024, teve desidratação por conta de uma inflamação e infecção no intestino.

