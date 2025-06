Gabriely Miranda revela indecisão e história por trás da tatuagem com nome de Endrick

Gabriely Miranda, esposa de Endrick, fez uma rara exposição da tatuagem que leva com o nome do marido no dedo das mãos. Em vídeo publicado no TikTok, a modelo contou que pôs a tattoo em prática quando o casal ainda namorava, mas teve dúvidas sobre como fazê-la. Os pombinhos oficializaram a união no segundo semestre de 2024 e vivem na Espanha desde a transferência do craque ao Real Madrid.

A modelo revelou que, inicialmente, cogitou marcar apenas a letra “E” na parte frontal do dedo. Isso porque em caso de término, poderia completar a inscrição com “Deus”. No entanto, mudou os planos e acabou registrando o nome completo na parte interna — entre os dedos.