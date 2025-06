Flamengo lidera, e São Paulo abre vantagem sobre Palmeiras em nova pesquisa de torcidas

Levantamento da AtlasIntel confirma ponta rubro-negra, aponta crescimento tricolor e mudanças relevantes no ranking dos maiores clubes do país

Uma nova pesquisa da AtlasIntel revelou o panorama das torcidas no Brasil. O Flamengo, primeiramente, segue na liderança com 20,6% dos torcedores. Em seguida, aparece o Corinthians, que agora soma 13,9% da preferência. A grande novidade do estudo, no entanto, é o crescimento do São Paulo.

O clube paulista agora soma 10,1% e abre vantagem sobre o rival Palmeiras. O time alviverde, por sua vez, aparece com 7,8% da torcida. Essa mudança representa um novo cenário na disputa pelo terceiro lugar. Logo depois, Cruzeiro e Vasco surgem empatados, ambos com 6,0%.