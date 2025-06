Flamengo, after, famosos e affair: as férias de Gabigol no Rio de Janeiro

Atacante do Cruzeiro aproveitou a pausa no calendário nacional para matar saudade do climinha carioca e sua estadia na cidade deu o que falar / Crédito: Jogada 10

Gabigol decidiu matar a saudade do Rio de Janeiro durante o recesso da temporada nacional devido à Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Dono de uma mansão avaliada em R$ 13 milhões na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, o atacante do Cruzeiro desta vez não curtiu como jogador, mas como torcedor do Flamengo e com habitual vida agitada. Uma das primeira aparições públicas de Gabigol ocorreu durante uma apresentação do Dennis DJ, em uma casa de festas no Joá, Zona Oeste do Rio. O evento aconteceu logo após a vitória rubro-negra sobre o Chelsea, por 3 a 1, no Mundial de Clubes. E assim, envolvido pelo clima da virada, o atacante subiu ao palco e puxou o tradicional canto: “Vamos, Flamengo”.

Mesmo tendo encerrado seu vínculo com o clube rubro-negro em dezembro do ano passado, o ídolo ainda carrega forte identificação com os torcedores do antigo time. Afinal, Gabriel Barbosa marcou 160 gols e conquistou 13 títulos com a camisa do clube. Tanto que torcedores do Cruzeiro reconheceram esse laço para não dar tanta importância ao fato. After-party e proximidade com Maisa Gabriel organizou uma after-party em sua mansão logo após o evento no Joá. Vários amigos participaram, incluindo a atriz e apresentadora Maisa Silva, com quem, aparentemente, está vivendo um affair. Isso porque surgiram imagens dos dois bastante próximos durante a festa. A artista, por sua vez, disse que "estava com amigos e todos foram juntos de van para o after". Noitada cultural Em outro momento das férias, Gabi prestigiou um show de Matuê e Baco Exu do Blues no Museu do Amanhã, localizado na zona portuária. Romarinho, filho de Romário, também marcou presença. O grupo permaneceu na área VIP até o fim do evento e, mesmo cercado de convidados, o atacante atendeu pedidos de fotos. Após o espetáculo, ele visitou o camarim e conversou com Matuê, a quem admira como artista.

Reapresentação próxima O elenco do Cruzeiro se reapresentou nesta sexta-feira (27), após 14 dias de folga, para iniciar a preparação visando a retomada da temporada. O time volta a campo no dia 03 de julho, quando disputa a Vitória Cup, antes de enfrentar o Grêmio, no dia 13, pelo Brasileirão. Parte do grupo retornou antecipadamente à Toca da Raposa, como Matheus Henrique, que realiza trabalhos físicos específicos para tratar uma lesão no joelho direito. Já no departamento médico, a comissão técnica acompanha de perto a evolução de Japa — afastado desde janeiro por lesão no tendão da coxa