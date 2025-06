Filipe Luís alcança marca de 50 jogos no Flamengo e aproveitamento chama atenção

Técnico tem o terceiro maior aproveitamento do século no clube, atrás apenas de Jorge Jesus em 2019 e Joel Santana em arrancada de 2005

Nesse sentido, o técnico atingiu tal número na última terça-feira, no empate em 1 a 1 com o Los Angeles FC pelo Mundial de Clubes, em Orlando, nos Estados Unidos. Em campo, ele optou por poupar alguns jogadores visando o duelo com o Bayern de Munique pelas oitavas, que acontece no domingo (29).

Após uma carreira marcante como jogador, Filipe Luís tem dado seus primeiros passos como treinador e chamado a atenção por causa do aproveitamento à frente do Flamengo . Afinal, o profissional alcançou a marca de 50 jogos no cargo pelo time profissional, depois de um ano do seu primeiro título na função, a Copa Rio Sub-17 em 2024.

O que impressiona é o desempenho. Isso porque Filipe soma 33 vitórias, 14 empates e apenas três derrotas no comando técnico do Rubro-Negro, com 75,3% de aproveitamento. De acordo com o portal “Fla Estatísticas”, esses números são o terceiro melhor de um técnico do Flamengo neste século.

Ele está atrás apenas dos 81,6% de Jorge Jesus, no período mágico que o treinador português viveu entre 2019 e 2020, e dos 77,7% de Joel Santana em 2005. Algo que aconteceu na arrancada de nove partidas que salvou o time do rebaixamento no Brasileirão e despertou o interesse do Vegalta Sendai, do Japão.

Mais títulos que derrotas

O comandante tem mais troféus do que derrotas como treinador no profissional. Ele já conquistou três títulos (Copa do Brasil, Campeonato Carioca e Supercopa do Brasil). Além disso, ficou com a Taça Guanabara, que atualmente é o prêmio da primeira fase do Carioca.

Dessa forma, Filipe colocou o Flamengo como o time que menos perdeu entre as principais ligas do mundo. Esses números estão de acordo com levantamento do site “Sofascore”, desde outubro de 2024.