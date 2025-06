Fifa libera duas contratações e até seis novos inscritos para mata-mata do Mundial

Com o fim da fase de grupos, o Mundial de Clubes conheceu os 16 clubes classificados para as oitavas de final. De acordo com o regulamento da Fifa, entre esta sexta-feira (27) e a próxima quinta (3), as equipes poderão efetuar até seis trocas entre os jogadores inscritos para a sequência do torneio.

Além disso, os clubes poderão contratar até dois novos atletas, que poderão entrar na lista sem a necessidade de retirada de nenhum jogador previamente inscrito. Ainda segundo a entidade, “as substituições de goleiros devido a lesão ou doença não contam para o limite de seis mudanças permitidas”.