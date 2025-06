Em nome dos pais: as carreiras dos jogadores e a gestão paterna sobre elas

Recentemente, o pai do meia Gerson ganhou destaque por estar conduzindo a ida do filho para o futebol russo. Outro caso famoso é o de Neymar

O noticiário esportivo está voltado ao Mundial de Clubes . Contudo, antes de a competição começar, uma das pautas em debate era a possível negociação do meia Gerson, do Flamengo, com o Zenit da Rússia . Pai e empresário do jogador, Marcos Antônio da Silva – conhecido como Marcão – ganhou destaque em veículos de imprensa e redes sociais falando sobre esse processo que pode tirar um dos destaques do Flamengo.

Como é sabido, Neymar Silva é empresário do filho desde quando o jogador era menino. O pai do atleta sempre teve muita influência nas decisões profissionais do atual camisa 10 do Santos.

“É especialmente comum no meio esportivo de alto rendimento, onde a carreira começa muito cedo e o envolvimento dos pais costuma ser intenso desde a infância. No entanto, também pode aparecer em outras áreas nas quais o sucesso dos filhos é muito atrelado ao investimento emocional e material da família, como nas artes, no meio empresarial familiar e até em carreiras acadêmicas muito competitivas”, observa Vitor Friary, que é psicólogo e publicou livros sobre comportamento familiar.

“Isso pode resultar em atletas adultos que delegam suas escolhas por não se sentirem psicologicamente preparados para assumi-las sozinhos, mesmo com todas as condições externas para isso”, reforça o psicólogo.

“Desde os anos 1960, observamos uma cultura crescente de autonomia e contestação dos modelos parentais, o que se acentuou nas décadas seguintes”.

Wle diz que o fenômeno atual de adultos bem-sucedidos que seguem tomando decisões em conjunto com os pais pode ser visto como uma contracorrente, uma exceção ao padrão de distanciamento.

“Em tempos marcados pela valorização da individualidade e do rompimento com hierarquias familiares, manter esse laço ativo e produtivo é cada vez mais raro. Ainda assim, quando acontece, tende a refletir uma base afetiva sólida, que pode influenciar positivamente na trajetória profissional”, detalhou Jaber.

Outros profissionais opinam

A reportagem do Jogada 10 também consultou outros profissionais que trabalham com futebol. André Souto, gerente do clube Cosmopolitano e agente de jogadores na Vega Sports, pontua que não é novidade a grande participação de pais sendo empresários dos filhos. No entanto, há um novo fator nessa história.

“O que muda um pouco hoje é o alcance e a visibilidade muito por causa das redes sociais”, analisa André, que completa:

“Acredito que a participação dos pais sempre vai existir e será importante. Porém, a partir dos 13 anos 14 anos de idade, a participação de uma empresa especializada em conduzir carreiras é fundamental para o sucesso de um atleta. O relacionamento com os clubes deve ser feito através de uma empresa certificada pela CBF”, disse.

André Souto considera que a presença paterna pode levar a decisões menos racionais.

“Um familiar certamente irá agir com a emoção. Principalmente quando entra a parte financeira. Por outro lado, uma agência de representação de atletas agirá com a razão e com toda sua expertise para tratar pontualmente do interesse de seus atletas”, afirma.

Pai de jogador acredita que dialogar é o melhor caminho

Murilo Novaes, pai do jovem JP, revelação do Vasco que está emprestado ao Avaí, fala que o apoio da família ajuda o atleta. Todavia, ele defende o diálogo entre pais e filhos jogadores de futebol para que tudo corra da melhor forma.

“Na minha relação, é ótimo. Eu e a mãe do JP nos dedicamos à vida do nosso filho para ele não precisar se preocupar com coisas externas. O apoio da família pode permitir que o atleta fique mais focado dentro de campo, cuidando da sua saúde mental e física. Nós gostamos de estar por dentro de todo o desenvolvimento da carreira dele. Conversamos muito e aconselhamos da melhor forma, mas também o escutamos bastante. Priorizamos o diálogo”.

Pais de Neymar e Gerson

O Jogada 10 fez contato com a NR Sports, comandada pelo pai de Neymar e responsável por gerir a carreira do atual camisa 10 do Santos, mas não teve resposta. Da mesma forma não foi possível fazer contato com Marcão, pai de Gerson, para pedir uma declaração para a reportagem.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.