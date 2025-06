Denúncia criminal e esportiva: as investigações sobre Bruno Henrique

Advogado especialista explica o que diferencia a esfera esportiva da criminal no caso do jogador do Fla acusado de envolvimento em apostas

O cartão amarelo recebido por Bruno Henrique em um jogo do Brasileirão de 2023, contra o Santos, acendeu um alerta no futebol brasileiro. Monitoramentos de mercado apontaram movimentações atípicas em apostas relacionadas a advertências naquele confronto, o que levou o Ministério Público do Distrito Federal a apresentar denúncia há duas semanas. O jogador foi incluído no processo após conversas entre ele e seu irmão, também investigado, sugerirem conhecimento prévio da punição em campo.

Apesar da repercussão, o caso ainda está na fase inicial da Justiça comum, que deve decidir se aceita a denúncia e transforma os investigados em réus.