Danilo aponta que ‘individualidade’ será diferencial em Flamengo x Bayern

Zagueiro opina sobre diferença entre time alemão e Chelsea e acredita que rubro-negro tem ferramentas para jogar de igual para igual / Crédito: Jogada 10

Um dos jogadores mais experientes do elenco do Flamengo, Danilo terá a oportunidade de jogar contra o Bayern de Munique neste domingo (29), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O zagueiro destacou a dificuldade do duelo, mas apontou que individualidade de cada plantel será diferencial na partida no Hard Rock Stadium. “O individual conta muito. Em uma partida equilibrada, a gente tem como prioridade cada um não perder os seus duelos. Quando alguém individualmente está em um dia mais inspirado, consegue vencer os seus duelos e isso cria muitos desequilíbrios na partida. E é aí que se decide o jogo. A gente fala muito de sistemas, espaço… Realmente, o futebol evoluiu muito e para melhor. Mas o futebol é o resumo do que acontece nas duas áreas. Na área que defende, que é para não sofrer gols, e na área de lá, que você define o jogo e faz gol”, destacou o zagueiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O experiente zagueiro Danilo não está com medo do Bayern de Munique. Pelo contrário, o jogador não vê a equipe alemã tão acima, em nível técnico, do Chelsea. Assim, ele discorda do atacante Bruno Henrique. “Não acredito que o Bayern é muito melhor que o Chelsea. Mas tem alguns jogadores com mais experiência. O Chelsea era mais reativa, levava a um nível físico muito grande durante o jogo. O Bayern cadencia um pouco mais o jogo, preza o controle de bola, vai nos exigir uma mentalidade diferente na partida”, disse. “As minhas falas antes do Chelsea, eu repito elas agora: eu acredito que vai ser um jogo extremamente difícil. O Bayern é um dos maiores colossos do futebol mundial. Eu quando jogava pelo Real Madrid, Manchester City, Juventus, sempre que ia enfrentar o Bayern, era sempre a mesma reação: “Puts, pegamos o Bayern de Munique”. Entretanto, também repito o que falei antes do Chelsea, que temos ferramentas suficiente para jogar o jogo de igual para igual e passar a eliminatória”, complementou.

Outros trechos de Danilo: Importância Mundial de Clubes: “O Mundial de Clubes tem sido muito importante para o futebol brasileiro e sul-americano, de certa forma, conseguir provar sua capacidade, e para nós mesmos. Que nós temos um produto muito importante nas mãos e que a gente pode fazer com que isso gire o mundo numa maneira muito mais valorizada”. Torcida: “Muitas vezes a gente não fala sobre a torcida do Flamengo, porque a torcida do Flamengo é uma coisa concreta. Vai estar sempre ali. Um dos piores cenários do clube e talvez em um dos melhores cenários, a torcida merece desfrutar desse momento. Obviamente, não é para todo mundo. Aqueles que estão nos estádios, estiverem fora, mandando energias positivas e juntos numa corrente importante para que possamos passar a eliminatória”. Invencibilidade: “Vou pensando jogo a jogo. Contra o Bayern, acredito que é um jogo 50/50, cada um tem metade de chances de vencer e levar a eliminatória. Vou torcer e trabalhar para que essa invencibilidade continue, porque essa marca individual também representa o sucesso do Flamengo”.