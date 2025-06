Cuiabano deve voltar ao time do Botafogo contra o Palmeiras; veja escalação

O Botafogo pode ter um retorno importante para o duelo contra o Palmeiras, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, neste sábado (28), às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA). Cuiabano é a novidade na equipe principal de Renato Paiva e deve atuar como um ponta esquerda. A informação inicial é do “ge”. Cuiabano, aliás, entrou no segundo tempo dos três jogos da fase de grupos e atuou um pouco mais de 20 minutos contra Seattle Sounders, PSG e Atlético de Madrid. Assim, ele vai começar sua primeira partida como titular no Mundial de Clubes. O jogador, assim, deve ter funções ofensivas, mais à frente, com Alex Telles titular na lateral esquerda.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, o técnico Renato Paiva não vai poder contar com o volante Gregore, primeiro homem do meio de campo, que cumpre suspensão automática. Por outro lado, o zagueiro Jair foi poupado na maior parte do tempo do treino desta sexta-feira e ficou como dúvida para o duelo. Apesar disso, ele não preocupa. A provável escalação do Botafogo é: John; Vitinho, Jair (Kaio Fernando), Barboza e Alex Telles; Allan e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Cuiabano; Igor Jesus. Quem avançar do confronto entre os brasileiros, terá pela frente o vencedor do jogo entre Benfica e Chelsea, que acontece no mesmo dia, porém às 17h (de Brasília), em Charlotte.