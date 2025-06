Coritiba concretiza permanência, em definitivo, de goleiro do Fluminense

Em meio às conversas, o Tricolor chegou a receber uma proposta do Casa Pia, de Portugal, pelo goleiro. Contudo, o Coxa tinha a prioridade na transação e optou pela permanência do jogador em três parcelas de R$ 500 mil cada.

O Coritiba exerceu a opção de compra do goleiro Pedro Rangel, que pertencia ao Fluminense, nesta sexta-feira (27). Assim, o arqueiro, que estava no clube paranaense por empréstimo, ficará em definitivo. O clube do Alto da Glória efetuará o pagamento de R$ 1,5 milhão por 50% dos direitos econômicos do atleta, que assinará contrato até o fim de 2028. A informação é do portal “ge”.

O jogador, que tinha vínculo até o fim de 2027 com o clube carioca, já tinha passado por outro empréstimo. Ele defendeu as cores do Atlético-GO por nove partidas em 2024.

Com a camisa do Coritiba, o goleiro atuou em sete jogos e se destacou no confronto com o Novorizontino, quando defendeu um pênalti e garantiu o empate por 0 a 0. Ele substituiu, na ocasião , o arqueiro Pedro Morisco, que estava em recuperação de uma cirurgia na mão.

Por fim, além de Rangel e Morisco, o clube conta com Benassi, comprado da Ferroviária, e o experiente Gabriel Leite para defender sua meta na temporada.