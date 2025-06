Corinthians é investigado por suspeita de sonegação de impostos

Polícia Federal abre inquérito a pedido do Ministério Público Federal para investigar as contas do Timão / Crédito: Jogada 10

O Corinthians está sendo investigado pela Polícia Federal por possíveis crimes tributários no clube. Ou seja, o Timão pode ser enquadrado por sonegação de impostos. O inquérito foi aberto no dia 30 de abril por determinação da Justiça, após solicitação do Ministério Público Federal.