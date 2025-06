Clubes brasileiros sondam Lucas Ribeiro, destaque do Mamelodi no Mundial

Fluminense e Cruzeiro buscaram informações sobre o meio-campista brasileiro, que tem conversas avançadas com um clube do Qatar

Destaque do Mamelodi Sundowns no Mundial de Clubes, o meia Lucas Ribeiro, de 26 anos, tem chamado a atenção de dois clubes brasileiros. Afinal, Fluminense e Cruzeiro sondaram a situação do atleta, que voltou a ter uma boa atuação na despedida da equipe sul-africana no torneio, no empate, sem gols, com o Tricolor. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

No momento, o clube africano deseja algo em torno de 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 16 milhões) para negociá-lo, de forma definitiva. Mesmo assim, existe uma dificuldade a mais, visto que ele tem conversas avançadas para defender um time do Qatar a partir do próximo semestre.