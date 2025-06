Clube da MLS não exercerá opção de compra, e Carballo voltará ao Grêmio

Importante ressaltar que o vínculo de empréstimo do atleta com o time norte-americano se encerra na próxima segunda-feira (30). A opção de compra, aliás, girava em torno de 4,5 milhões de dólares (cerca de R$ 24 milhões na cotação da época).

O Grêmio já tem conhecimento da decisão do New York Red Bulls sobre o meio-campista Felipe Carballo. A assessoria de imprensa do clube norte-americano enviou, nesta sexta-feira (27), um comunicado em que confirma a devolução do jogador ao clube gaúcho. A versão do Imortal é que não recebeu qualquer oferta pelo volante até o momento, no caso apenas consultas, segundo o “ge”.

Com isso, Carballo provavelmente fará seu último jogo pelo New York Red Bulls contra o Minnessota United no próximo sábado (28), pela MLS. Posteriormente, a expectativa é de que o uruguaio se apresente ao Tricolor no CT Luiz Carvalho. A passagem do volante pela equipe dos Estados Unidos teve início em agosto do ano passado. Ao todo, ele entrou em campo em 25 oportunidades, marcou dois gols e deu uma assistência. O Imortal demonstra cautela para concretizar o retorno de empréstimo do volante.

Grêmio estuda possibilidades para Carballo

Em um primeiro momento, a tendência é de que ele seja reintegrado ao elenco e passe por uma reavaliação pela comissão técnica. Caso a conclusão seja a de que Carballo não será uma peça útil, a diretoria pode incluí-lo em novas tratativas, a partir de 10 de julho. Afinal, nesta data se inicia a segunda janela de transferências da temporada.

A preferência, dessa vez, é uma negociação em definitivo. Isso porque a intenção é recuperar o investimento feito ao fim de 2022 de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões). Até o momento, dois clubes demonstraram interesse no volante: o Athletico e o Nacional, do Uruguai. Vale ressaltar que o seu vínculo com o Grêmio expira em dezembro do ano que vem.