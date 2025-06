Brasil sub-17 goleia México em amistoso antes do Mundial

A Seleção Brasileira sub-17 derrotou o México por 5 a 0 na manhã desta sexta-feira (27), na Granja Comary, em Teresópolis, no último amistoso de preparação da equipe para o Mundial, em novembro, no Qatar. Zé Lucas, Prates, Davi Lucas, Gustavo e Andrey Fernandes marcaram os gols da partida.

Depois do intervalo, Davi Lucas marcou o terceiro após boa trama do ataque, com a participação de Ruan Pablo e Angelo. Gustavo fez 4 a 0, após assistência de Raikonnen. Por fim, Andrey Fernandes de pênalti completou a goleada.

Na Copa do Mundo, a Seleção Brasileira da categoria, aliás, será a cabeça de chave do Grupo H e terá a companhia de Honduras, Indonésia e Zâmbia. Os garotos, afinal, foram campeões invictos do Sul-Americano do Sub-17. Já o México, como cabeça de chave do Grupo F, vai enfrentar na fase de grupos Coreia do Sul, Costa do Marfim e Suíça.