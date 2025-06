Brahma e Ronaldo Fenômeno retomam parceria histórica

Em entrevista recente no “Denilson Show Podcast”, o Fenômeno detalhou a história por trás do gesto. Ele explicou que, após sua primeira Bola de Ouro, a Brahma o homenageou. A partir de então, ele adotou a celebração em todos os seus gols e o ato superou a campanha e virou um símbolo pessoal:

A Brahma e Ronaldo Fenômeno retomaram uma parceria de grande sucesso. Com isso, a marca de cerveja Nº1 e o eterno camisa 9 reavivam a famosa conexão. A iniciativa resgata a origem da icônica comemoração do dedo indicador. Esse gesto, aliás, tornou-se uma marca registrada do ex-atacante.

“Quando eu ganhei a primeira bola de ouro, a Brahma fez uma campanha para comemorar o fato de que eu era o Nº 1. E, a partir daí, pegou e eu só celebrava gol assim. Virou uma marca registrada durante toda a minha carreira, algo espontâneo para além da nossa parceria.”

O retorno da parceira com Ronaldo Fenômeno

Felipe Cerchiari, diretor de marketing da Brahma, comentou a estratégia da marca. Segundo ele, a ação brinda o retorno da parceria com autenticidade e ressaltou a forte união entre o jogador Nº1 e a cerveja Nº1:

“Estamos resgatando a forma emblemática que o Fenômeno comemorava seus gols em 1998 para brindar a volta dele para a marca. Trata-se de um gesto que marcou a história dos brasileiros e tem tudo a ver com a gente: paixão nacional, celebração e autenticidade. Afinal, o N°1 voltou para a Nº1, e com isso, vem a nossa vontade de comemorar como nos velhos tempos. Esta ação é só o início de um projeto de peso que teremos com o Ronaldo ao longo do ano, que será um marco para o desenvolvimento da modalidade.”

O legado da comemoração, no entanto, vai além dos gramados reais. Atualmente, o gesto pode ser replicado por jogadores nos videogames. Basta usar um comando específico para ativar o movimento após um gol. Desse modo, a celebração de Ronaldo permanece viva na cultura popular.