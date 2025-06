Vidente prevê Botafogo superando Palmeiras nas oitavas do Mundial de Clubes

O clássico acontece neste sábado (28), às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Para o vidente, o time carioca apresenta maiores possibilidades energéticas de triunfo.

Luiz Filho, conhecido pelo canal “Renascer das Cartas”, no YouTube, promoveu uma leitura espiritual detalhada sobre o confronto entre Botafogo e Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Segundo Luiz, o tarô revelou para o Alviverde uma carta que simboliza instabilidade física e mental. “O Palmeiras até entra no jogo pressionando, com movimentação e combatividade. Mas a carta fala de instabilidade. Pode haver dificuldades se o time não fizer as escolhas certas”, afirmou. Ele ainda destacou que o desgaste pode afetar o desempenho e será necessário ter equilíbrio tático.

O Alvinegro, por sua vez, teve sorteada a carta “Força”, que representa resistência e resiliência. O especialista explicou: “Um time determinado, que conhece suas limitações e sabe lidar com elas. A carta da Força fala de resistência”.

Mas não parou por aí, e os cariocas também receberam o “Seis de Copas’ — associada à inspiração emocional e boas lembranças. Isso, segundo ele, indica um grupo capaz de canalizar a própria história para encontrar soluções em campo.

Carta para Botafogo x Palmeiras

Já o confronto se resumiu à carta da “Temperança”. Ou seja, equilíbrio e paciência. “Um jogo que pede leitura correta das circunstâncias. Essa carta sugere que quem souber esperar o momento certo terá a vantagem”, afirmou. A “Rainha de Ouros” apareceu como carta complementar.