Betis vai em busca de Antony novamente: ‘Jogaremos nossas cartas por ele’

Dirigente do clube da Espanha mantém desejo em contar com o brasileiro que brilhou pela equipa na última temporada

O atacante Antony brilhou com a camisa do Betis na última temporada e ajudou o time a chegar à final da Liga Conferência. No entanto, ele ainda pertence ao Manchester United, da Inglaterra. O diretor esportivo do clube espanhol já revelou o desejo de manter o brasileiro.

Na Europa, Antony começou no Ajax, onde se destacou e ganhou projeção no cenário do futebol europeu. Depois, transferiu-se para o Manchester United, mas não conseguiu repetir as boas atuações que teve na Holanda. Na Espanha, reencontrou seu bom futebol e encantou a torcida do Betis. Agora, ele retorna aos Red Devils após o fim do empréstimo, encerrado em maio deste ano.