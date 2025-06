Bayern brinca com ‘expressão’ da torcida do Flamengo sobre Neuer

Equipes fazem duelo neste domingo (29), às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes

O Bayern de Munique aproveitou o duelo contra o Flamengo para brincar com uma expressão muito utilizada pela torcida rubro-negra. Os torcedores costumam dizer que os goleiros viram Neuer diante da equipe rubro-negra. No entanto, desta vez, o goleiro de fato é o alemão, de 38 anos idade e com grande história na equipe bávara.

Desta maneira, o Bayern de Munique colocou o comentário do torcedor rubro-negro com a imagem do arqueiro neste Mundial de Clubes. A publicação, afinal, ganhou grande engajamento nas redes sociais.