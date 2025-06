Avaí vence clássico, entra no G4 e complica o Criciúma na Série B

Com gol no fim e um jogador a mais, Leão da Ilha supera o rival fora de casa e assume a quarta posição na tabela de classificação

O Avaí conquistou uma vitória fundamental no clássico contra o Criciúma. Nesta sexta-feira, o time venceu o rival por 2 a 1, fora de casa. O resultado foi crucial para as ambições do clube na Série B do Campeonato Brasileiro.

O resultado alterou significativamente a situação dos times na tabela. O Avaí agora ocupa a quarta posição, com 23 pontos somados. Em contrapartida, o Criciúma se complicou e flerta com a zona de rebaixamento. O time perdeu uma longa invencibilidade e permaneceu com 16 pontos.