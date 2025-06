Al-Nassr entra na disputa e tenta atravessar acerto de Gerson com o Zenit

Clube saudita oferece salário maior a pedido de Jorge Jesus e busca pagar a multa rescisória para contratar o volante do Flamengo

O futuro do volante Gerson ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira (27). O Al-Nassr, da Arábia Saudita, entrou forte na disputa pelo jogador do Flamengo. O clube tenta atravessar um acerto que já estava encaminhado com o Zenit, da Rússia. A proposta saudita, portanto, promete esquentar o mercado da bola.

A investida do Al-Nassr tem a indicação direta do técnico Jorge Jesus. O treinador português está muito próximo de assumir o clube de Cristiano Ronaldo. Para convencer o volante, a oferta salarial é consideravelmente maior que a russa. Além disso, a boa relação entre Gerson e Jesus – multicampões pelo Rubro -Negro em 2019/2020 -, é um forte argumento.