Al-Hilal vence e, com a ajuda do Real Madrid, vai às oitavas do Mundial

O Al-Hilal, na noite desta quinta-feira, 26/6, diante do Pachuca, jogou o suficiente para vencer por 2 a 0. Salem Al-Dawsari e o brasileiro Marcos Leonardo (ex-Santos e Benfica) marcaram. A partida foi pela 3ª rodada do Grupo H do Mundial de Clubes. Com isso, após dois empates, conseguiu a primeira vitória, chegou aos cinco pontos e se classificou para as oitavas de final. Acabou beneficiado pela derrota do Red Bull Salzburg para o Real Madrid. Assim, o time austríaco parou nos quatro pontos, terminando em terceiro e eliminado. Já o Real Madrid, com 7 pontos, fecha como o líder. Mas o Pachuca, com zero, foi o último.

Assim, o Al-Hilal se qualifica para enfrentar, nas oitavas de final, o Manchester City, nesta segunda-feira, às 22h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando. O Real Madrid enfrentará a Juventus, nesta terça-feira, 1/7, também na Flórida, mas no Hard Rock Stadium, em Miami, às 16h (de Brasília).