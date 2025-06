Venda de Johnny ao Atlético de Madrid deve render R$ 30 milhões ao Inter

O Internacional acertou a venda de Johnny para o Betis no fim de 2023 por cerca de 6 milhões de euros (R$ 31 milhões à época). A porcentagem está atrelada ao lucro que o clube de Sevilha terá com a concretização do negócio. Além deste montante, o Inter também vai receber uma quantia a mais devido ao mecanismo de solidariedade. Isso porque, o meio-campista fez parte da sua formação nas categorias de base do Colorado.

A imprensa espanhola indica que há um acerto entre Atlético de Madrid e o Betis pelo meio-campista Johnny, situação que favorecerá o Inter . Afinal, quando firmou contrato para vendê-lo ao clube de Sevilha, os gaúchos pediram a inclusão de 20% de mais-valia em uma futura venda. As tratativas entre os espanhóis giram em torno de 30 milhões de euros (cerca de R$ 191 milhões). Com isso, o Colorado provavelmente pode receber cerca de R$ 30 milhões.

Dinheiro pode ajuda no planejamento de arrecadação com vendas do Inter

Caso a tratativa tenha desfecho positivo, o montante ajudará na parte financeira do Colorado. Isso porque há uma previsão orçamentária para obter lucro de R$ 160 milhões com a venda de jogadores. Desta forma, o cenário pode ajudar ao clube gaúcho a segurar algumas peças importantes como o zagueiro Vitão. O brasileiro se tornou destaque do Betis desde a temporada anterior. Tanto que passou a despertar o interesse de alguns clubes de expressão na Europa. Como é o caso do Tottenham, que obteve a prioridade de sua contratação.

O clube inglês até tentou concretizar esta preferência, mas Johnny não concordou com a mudança. Por outro lado, a possibilidade em se transferir para os Colchoneros foi mais atraente. A tendência é de que o volante assine um contrato de cinco anos com o Atlético de Madrid. O meio-campista atuou no time profissional do Inter entre 2019 e 2023. Desta forma, ultrapassou as 140 partidas pela equipe. Johnny também é figura constante nas convocações da seleção dos Estados Unidos.

