Vasco tem aumento da dívida na era SAF, mas superávit nos meses de recuperação judicial

Relatório aponta que dívida aumentou em R$ 350 milhões desde 2022, com a 777 Partners, a quem Pedrinho classifica como 'má gestão'

Afinal, o clube social, que ainda não apresentou as demonstrações financeiras de 2024, fechou o 1º quadrimestre com superávit acumulado de R$ 786 mil e saldo em caixa de R$ 1,4 milhão.

O gestão do Vasco e sua SAF apresentaram, nesta quarta-feira (25), o resultado financeiro em relação aos quatro primeiros meses de 2025. Assim, o relatório das empresas de consultoria Wald Administração Judicial e K2 detalharam o momento do clube carioca, que está em recuperação judicial desde fevereiro, e divulgaram números positivos.

As receitas vieram de patrocínios, royalties, bilheteria, programas sociais e repasses da SAF. As saídas do caixa, por sua vez, envolvem cerca de R$ 5,9 milhões em despesas administrativas, gastos em jogos e competições, impostos e outros custos.

Por outro lado, o relatório aponta que a dívida do clube aumentou em 350 milhões de reais desde a criação da SAF, em 2022. Isso mesmo com a presença e os aportes financeiros da 777 Partners.

Fôlego operacional e superávit em 2025

A SAF, que não apresentou demonstrações financeiras auditadas, também teve números positivos em 2025. Isso porque a empresa fechou abril com R$ 29,9 milhões em caixa, enquanto o futebol cruz-maltino arrecadou cerca de R$ 124 milhões para os caixas da Sociedade Anônima do Futebol.