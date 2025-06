Técnico da Seleção, Ancelotti manda recado para Neymar: ‘Importante’

“Jogador muito importante para a nossa seleção na Copa do Mundo. Ele precisa se preparar bem; ele tem tempo para isso. Conversei com ele sobre isso: se preparar bem, porque acreditamos que ele deve ser um jogador muito importante”, insistiu Carletto em entrevista para Conmebol nas redes sociais.

O técnico da Seleção Brasileira , Carlo Ancelotti, pediu a Neymar que “se prepare bem” para a Copa do Mundo de 2026. Ele destacou que o camisa 10 do Santos é um “jogador muito importante” e está em seus planos para a sequência de jogos do Brasil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Neymar não foi convocado por Ancelotti para a última partida dupla das Eliminatórias Sul-Americanas. Na ocasião, o Brasil garantiu sua vaga na Copa do Mundo de 2026 com um empate por 0 a 0 com o Equador e uma vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai.

A Seleção de Ancelotti, afinal, encerrará a campanha das eliminatórias em setembro, recebendo o Chile e visitando a Bolívia. Neymar é o maior artilheiro da história do Brasil, com 79 gols em 128 partidas. Ele jogou na Copa do Mundo de 2014, na Copa do Mundo de 2018 e na Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

Ancelotti opina sobre futebol sul-americano x europeu

Em meio à disputa do Mundial de Clubes, Carlo Ancelotti também fez uma comparação entre o futebol sul-americano e europeu e “se derreteu” pela qualidade dos brasileiros. O treinador, assim, rasgou elogios ao futebol da América do Sul. Além disso, ele apontou qualidade diferente.