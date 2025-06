Seis jogadores atuaram por Flamengo e Bayern, adversários nas oitavas do Mundial

O lateral-direito defendeu o clube bávaro por oito anos (de 2011 a 2019). Por lá, conquistou diversos títulos, como uma Champions League e um Mundial de Clubes. Com a camisa rubro-negra, ele esteve no elenco de 2019, comandados pelo técnico Jorge Jesus, que marcou uma geração ao ser campeão do Brasileirão e da Libertadores.

Garantido nas oitavas do Mundial de Clubes, o Flamengo se prepara para medir forças com o Bayern de Munique, no próximo domingo (29), às 17h (de Brasília) , em Miami. Nesse sentido, os adversários compartilharam alguns jogadores ao longo de suas centenárias histórias. Entre eles, está Rafinha, que teve passagens marcantes por ambos os clubes, com títulos e muita dedicação em campo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além disso, Paolo Guerrero também defendeu as cores dos dois clubes. O peruano esteve no Bayern ainda na base, na temporada 2003-04 e permaneceu até o segundo semestre de 2006. Logo depois de brilhar no Mundial pelo Corinthians, o atacante acertou com o Rubro-Negro e ficou de 2015 até 2018.

De chileno a tetracampeão do mundo

Arturo Vidal, por sua vez, chegou à Munique para a temporada 2015/16 e por lá permaneceu até 2018. Com a camisa vermelha, foi tricampeão alemão e anos depois, em 2022, acertou com o Flamengo. O chileno, então, fez parte do elenco campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, mas não deixou saudades.

Em 1998, Zé Roberto, que pertencia ao Real Madrid, atuou pelo clube carioca por empréstimo, mas ficou por pouco tempo. No ano seguinte, assinou com o Bayern e permaneceu por dez anos, com direito ao título da Champions League de 2000/2001. Mazinho Oliveira, por sua vez, jogou na Alemanha em 1991, onde conquistou a Bundesliga e no Flamengo, em 1995, ano do centenário.