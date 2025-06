Savinho comenta ótima atuação do City em goleada no Mundial

Brasileiro marca um dos gols na vitória por 5 a 2 sobre a Juventus, sendo um dos destaques do jogo; veja o que o craque falou

O atacante brasileiro Savinho foi autor de um dos gols da goleada do Manchester City por 5 a 2 sobre a Juventus, nesta quinta-feira (26/6), pelo Mundial de Clubes. Após o prélio, no Camping World Stadium, em Orlando (EUA), o jogador explicou instruções do técnico Guardiola, falando também sobre o restante da competição.

O ex-jogador do Atlético-MG revelou que a atuação contra a Juventus foi a melhor dos Citizens até o momento. Para ele, o pedido de pressionar alto por parte de Pep foi o que mais funcionou contra os italianos, aliás.