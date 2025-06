Santos volta aos treinos com foco na recuperação e elenco em reformulação

Clube se reapresenta com baixas no elenco, expectativa por reforços e a missão de recuperar atletas para o Brasileirão

O Santos retorna aos treinos nesta sexta-feira (27) após uma pausa de 15 por conta do Mundial de Clubes da Fifa. Desse modo, o foco agora é a retomada do Campeonato Brasileiro. O clube, entretanto, enfrenta um período de mudanças significativas no elenco. Além disso, a equipe lida com saídas confirmadas e reforços aguardados.

Primeiramente, quatro jogadores não integram mais o grupo santista. Soteldo está no Fluminense, Leo Godoy foi negociado pelo Athletico ao Independiente-ARG, Julio Furch rescindiu contrato e Gabriel Veron não faz mais parte dos planos da comissão técnica. Contudo, a grande notícia para a torcida é a permanência de Neymar. O craque renovou seu contrato até o final de 2025 e é esperado na reapresentação do elenco.