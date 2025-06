Santos demonstra interesse na contratação de ex-Flamengo

Vitinho está livre no mercado após passagem pelo Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, e chegaria no Peixe sem custos

O Santos demonstrou interesse e tenta a contratação do atacante Vitinho. O jogador está livre no mercado após passagem pelo Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, e chegaria sem custos à Vila Belmiro. A informação foi divulgada primeiramente pelo site ”De Olho no Peixe”.