Romário propõe criação de projeto em referência a Juliana Marins

Ex-jogador e senador tenta convencer o Governo Federal a pagar os custos da repatriação do corpo de publicitária

O ex-jogador e senador Romário estruturou um projeto de lei chamado “Juliana Marins“. O político apresentou a proposta para tentar convencer que o Governo Federal se responsabilize por pagar os gastos com a repatriação ou cremação do corpo de brasileiros, que morreram no exterior, em casos específicos.

Assim, o projeto se configuraria em cenários excepcionais e em vulnerabilidade. Além disso, precisariam respeitar “filtros rígidos, transparência e mecanismos de controle para evitar fraudes”. Romário decidiu criar e recomendar esta proposta depois da morte de Juliana Marins, na última quarta-feira (24).