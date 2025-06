Perto do adeus, Matheus Alves é liberado da reapresentação pelo São Paulo

Perto de ser vendido para o CSKA, da Rússia, Matheus Alves não se reapresentou com o elenco do São Paulo nesta quinta-feira (26). O meia, de apenas 20 anos, recebeu liberação do treino no CT da Barra Funda após miniférias por conta do Mundial de Clubes.

Matheus Alves também desfalcou o Tricolor no triunfo por 3 a 1 sobre o Bahia, na última quarta, pelo Brasileirão Sub-20, por conta das negociações avançadas com os russos. Anteriormente, ele havia reforçado o elenco da base no triunfo sobre o Athletico por 3 a 2.