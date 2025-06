Pepê, do Porto, abre disputa entre clubes da Premier League, Turquia e Brasil

Fenerbahçe também já fez contatos pelo atacante de 28 anos; nomes dos clubes da Série A do Brasileirão interessados são mantidos em sigilo

Com o Porto decidido a negociar vários jogadores após a eliminação precoce no Mundial de Clubes, entre eles o brasileiro Pepê, vários clubes começam a conversar com os portugueses.

O ex-jogador do Grêmio desperta o interesse em quatro clubes da Premier League: Aston Villa, Nottingham Forest, Fulham e o Burnley, recém-promovido. Além dos representantes ingleses, o Fenerbahçe, da Turquia, também já deu início às tratativas pelo ponta de 28 anos.