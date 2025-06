Palmeiras intensifica conversas por atacante do Nottingham Forest

O Palmeiras intensificou as conversas para contratar o atacante Ramón Sosa . O paraguaio que atua no Nottingham Forest, da Inglaterra, foi procurado pelo Verdão antes do Mundial de Clubes, mas não demonstrou interesse em atuar no Brasil no momento. Contudo, desta vez, o jogador aparenta estar convencido a mudar de ares.

Uma possível negociação gira em torno de 12 milhões de euros (cerca de R$ 77 milhões). O Nottingham Forest toparia iniciar as tratativas com estes valores, mas o Palmeiras precisaria convencê-lo a atuar no Brasil. Diferente do que aconteceu antes do Mundial, Sosa estaria mais disposto a vir atuar no Verdão. Assim existe uma expectativa que as negociações avancem em breve.

Por sua vez, o Palmeiras não comenta a negociação e concentra todas as suas atenções no Mundial de Clubes. Qualquer avanço nas tratativas acontecerá apenas após a competição.

Sosa chegou ao clube no meio de 2024, após duas temporadas de destaque pelo Talleres, da Argentina. Entretanto, ele ainda não conseguiu vingar na Inglaterra. Na última temporada, foram apenas quatro partidas como titular, com três gols e uma assistência.

Sosa pode substituir Estêvão no Palmeiras

O paraguaio chegaria para substituir Estêvão, que vai deixar o Palmeiras após o Mundial para defender o Chelsea, da Inglaterra. Contudo, a comissão técnica não vê o atacante atuando no mesmo setor que a Cria da Academia. Isso porque o jogador do Nottingham Forest costuma atuar pelo lado esquerdo, onde atua neste momento o uruguaio Facundo Torres.