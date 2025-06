Palmeiras deve ter novidade contra o Botafogo pelo Mundial

Ausência contra o Inter Miami por conta de um edema na coxa direita, Aníbal Moreno tem grande chance de entrar na relação da equipe que enfrenta o Botafogo, sábado, às 13h (de Brasília). O camisa 5 participou de parte do treino com o grupo.

O Palmeiras voltou a treinar nesta quinta-feira (26) visando o confronto contra o Botafogo, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O técnico Abel Ferreira, aliás, ganhou uma novidade nas atividades com a presença de Aníbal Moreno, em Greensboro, nos Estados Unidos.

Entretanto, Murilo, com lesão na coxa esquerda que deve tirá-lo do restante do Mundial de Clubes, ficou no hotel na Carolina do Norte, realizando tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance.

As atividades foram para a parte tática. Após a exibição de vídeo, os jogadores foram ao gramado para um treino posicional com foco em movimentações específicas e estratégias de jogo. A atividade foi comandada de perto por Abel Ferreira, que orientou ajustes e simulações voltadas ao estilo do adversário carioca.

A provável escalação do Palmeiras é: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martínez), Richard Ríos e Mauricio; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque (Flaco López).